جنود الاحتلال الإسرائيلي يروون ملامح المعارك البرية في غزة: الفلسطينيون يخرجون من الأنفاق لضربنا ثم يختفون

روى جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يشاركون في المعارك البرية داخل قطاع غزة، ملامح مما يتعرضون له علي أيدي الفلسطينيين، وقالوا إن "الفلسطينيين يخرجون من الأنفاق، ويطلقون صواريخ مضادة للدبابات ثم يختفون".



جاء ذلك في أولى الشهادات التي ينقلها موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي عن جنود شاركوا في اشتباكات ومعارك برية داخل قطاع غزة، والتي قتل فيها 13 جنديا إسرائيليا، خلال يوم واحد، وفق إحصاء رسمي.



صواريخ مضادة للدبابات



وقال الجنود في شهاداتهم إن الفلسطينيين "يخرجون من الفتحات (بالأرض)، ويطلقون صاروخا مضادا للدبابات أو يفتحون النار، ويعودون إلى النفق، ويغلقون غطاء حديديا ويختفون"، بحسب وكالة الأناضول التركية.



وأضافوا: "هناك نطاق كبير جدا من الفتحات الأرضية المصممة لضربنا وتأخير المناورة" في إشارة إلى التوغل البري.



فتحات أرضية وشبكة أنفاق



ووفقا للموقع الإخباري، كشفت شهادات الجنود الإسرائيليين أن "منطقة القتال في قطاع غزة مشبعة بآلاف الفتحات الأرضية، التي تؤدي إلى شبكة أنفاق متفرعة، تسمح لهم بالانتقال من منطقة إلى أخرى لمسافة أميال".



وفي السياق، نقل الموقع عن مسئولين عسكريين - لم يسمهم - قولهم إن "القوات (الإسرائيلية) تهدف إلى تدمير هذه الفتحات الأرضية، باستخدام (وسائل) التفجير والأدوات الهندسية المختلفة".



وأضاف أن تعليمات قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي يارون فينكلمان للقوات هي "تطهير الخلايا الميدانية المختلفة بشكل شامل، في تشكيلات قتالية متنوعة، مع الحرص على حماية القوات لمنع خروج المسلحين إلى الميدان".



درون لرصد الفلسطينيين



غير أن الجيش الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على الطائرات بدون طيار (درون) لرصد الفلسطينيين، ومهاجمتهم بما في ذلك أيضا عبر طائرات حربية، بحسب المصدر ذاته.



وفي هذا الصدد، لفت "واللا" إلى أن الجيش الإسرائيلي "يستخدم عددا كبيرا جدا من الطائرات الدرون من مختلف الأحجام، لإنتاج صورة واسعة ودقيقة قدر الإمكان للقوات في الميدان، ولنقلها إلى غرف قيادة العمليات التي يقيمها الجيش في إسرائيل".



وتابع: "الصورة التي يتم بناؤها تنقل أيضا إلى وزارة الدفاع في تل أبيب، وتتيح فهم ساحة المعركة والاستجابة السريعة لأي حدث".



وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 13 جنديا خلال القتال الذي يدور داخل أراضي قطاع غزة، منذ أمس.



اشتباكات مباشرة مع كتائب القسام



ومنذ فجر الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاومي "كتائب القسام" في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر إيرز الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل.



وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أعلنت في أكثر من بيان استخدام صواريخ الياسين وهي المعادلة لصواريخ كورنيت في هجماتها على الجيش الإسرائيلي داخل غزة.



ومنذ 26 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.