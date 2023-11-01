مستشفيات الإسماعيلية تعلن حالة الطوارئ لاستقبال المصابين الفلسطينيين

أعلنت مستشفيات الإسماعيلية حالة الاستعداد القصوى لاستقبال المصابين الفلسطنيين القادمين من قطاع غزة بعد فتح معبر رفح أمامهم لتلقى العلاج بمصر .

وأكد مصدر طبى لـ"الشروق"، تجهيز مستشفيات جامعة قناة السويس ومجمع الإسماعيلية الطبى وأبو خليفة للطوارىء، لاستقبال عدد من المصابين ودعم المستشفيات بجميع المستلزمات الطبية استعدادا لاستقبال الجرحى ذوى الحالات الخطيرة، وسيجرى تصنيف المصابين فى المستشفى الميدانى برفح المصرية طبقا لإصابتهم ثم تحويلهم إلى المستشفيات بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والقاهرةـ على أن يصاحب كل مصاب مرافق واحد من أسرته.

وأضاف المصدر أن غرفة عمليات مديرية الصحة بالإسماعيلية منعقدة على مدار اليوم تحسبا لأية تكليفات، وإعداد قوائم من الأطباء والتمريض لتقديم المساعدات الطبية للمصابين، فيما جهز مرفق إسعاف الإسماعيلية سيارات للمساهمة فى نقل المصابين الفلسطنيين والبالغ عددهم نحو 81 مريضا للمستشفيات المصرية.