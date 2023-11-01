رضا سليم يغيب عن الأهلي 3 أشهر بسبب الإصابة

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أكد الدكتور أشرف محرم الذي أشرف على تشخيص إصابة المغربي رضا سليم لاعب الأهلي، عقب إصابته أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بالدوري الإفريقي.

وتابع محرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الأشعة أكدت إصابته بكسر في الترقوة وسوف يحتاج إلى شرائح ومسامير".

وأضاف أشرف محرم: "إصابته مثل إصابة خالد عبدالفتاح ولكن رضا سليم لديه تفتيت ولديه كسر في 3 أجزاء، وسوف يخضع لجراحة باكر وسوف يخضع لبرنامج تأهيلي بعدها".

واختتم: "رضا سليم حالته المعنوية جيدة وسوف يغيب عن الملاعب لما يقرب من 3 أشهر كحد أقصى، ولكن متفائلين بإمكانية عودته قبل هذا الموعد، وطريقة السقوط وحماسه تفرق في إصابته".