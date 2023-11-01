قوات خفر السواحل التركية تنقذ 28 مهاجرا غربي البلاد

أعلنت السلطات التركية، أن قوات خفر السواحل التركية أنقذت، اليوم الأربعاء، 28 مهاجرا غير نظامي بينهم نساء وأطفال، وذلك بالقرب من سواحل ولاية إزمير غرب البلاد.

وذكرت السلطات التركية، أن خفر السواحل في شمال بحر إيجة تلقت معلومات بوجود مجموعة من المهاجرين غير النظاميين قبالة ساحل منطقة ديكيلي في إزمير، مشيرة إلى انتقال فرق الإنقاذ التابعة لها مباشرة إلى المنطقة لإنقاذهم، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأوضحت أن فرق خفر السواحل وصلت إلى القارب المطاطي، وكان على متنه 28 مهاجرا بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أنها عملت على تأمين نقلهم، وإغاثتهم بالأغذية والأغطية ومستلزمات النظافة والملابس.

وتشهد الحدود التركية مع كل من بلغاريا واليونان، والشواطئ التركية، تزايد عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين يسلكون الطريق البري أو البحري للوصول إلى إحدى الدول الأوروبية، فيما تعمل قوات الأمن التركية على منع محاولات التسلل عبر حدودها.