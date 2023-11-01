المنيا تفوز بالمركز الثاني في مسابقة تحدي القراءة على مستوى الوطن العربي

هنأ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وجميع معلمي وطلبة مدرسة الشهيد الطيار علي محمد علي بيه للتعليم الابتدائي، التابعة لإدارة مطاي التعليمية؛ لفوزها بالمركز الثاني بمسابقة "تحدي القراءة العربي" على مستوى الوطن العربي، التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة وتضافر جميع الجهات لدعم وتطوير المنظومة التعليمية، واتباع السبل وتوفير الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالتعليم، بالإضافة إلى الاهتمام بالطلبة المتميزين من أبناء المدارس على اختلاف مراحلهم التعليمية، وتقديم أوجه الدعم المادي والمعنوي اللازم لهم للاستفادة من أفكارهم وابتكاراتهم في خطط التنمية المستدامة.