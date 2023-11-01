محافظ بورسعيد: إزالة 7 حالات مباني مخالفة على أراضي زراعية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب بقيادة أحمد زغلف رئيس الحي شنت حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة 7 حالات تعد لمباني على أراضي زراعية فى جمعية بورسعيد وجمعية 6 أكتوبر ومصرف 17 وجمعية الزهور، على مساحة 1100 متر وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد المحافظ أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا إلى أنه ستستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.