ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 13 شهرا خلال أكتوبر الماضي

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أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، ارتفاع الصادرات الكورية الجنوبية لأول مرة منذ 13 شهرا خلال شهر أكتوبر الماضي، مدعومة بانتعاش صادرات السيارات والدلالات على تحسن قطاع الرقائق.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات وزارة التجارة والصناعة أظهرت ارتفاع الصادرات بنسبة 5.1% على أساس سنوي لتصل إلى 55 مليار دولار الشهر الماضي.

كما سجلت البلاد فائضا تجاريا بقيمة 1.64 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، للشهر الخامس على التوالي.

وتراجعت الواردات بنسبة 9.7% على أساس سنوي لتصل إلى 53.4 مليار دولار الشهر الماضي.

وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 19.8% خلال الشهر الماضي لتصل إلى 5.88 مليار دولار.

كما ارتفعت صادرات الرقائق بأكثر من الضعف لتصل إلى 2.83 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن الصادرات للولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 17.3% لتصل إلى 10.1 مليار دولار، فيما يعد أعلى حجم صادرات يتم تسجيله خلال أي شهر أكتوبر، وذلك في أعقاب الطلب القوي على السيارات وأجهزة الهواتف المحمولة.

ويشار إلى أن الصادرات تتراجع على أساس سنوي منذ أكتوبر 2022 في ظل تشديد نقدي من جانب الولايات المتحدة واقتصاديات أخرى لكبح التضخم والتباطؤ الاقتصادي العالمي.