وزير الدفاع الإسرائيلي: ليس لدينا خيار إلا الانتصار حتى لو لم تكن الأمور جيدة للعالم

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن خروج المصابين من قطاع غزة عبر معبر رفح، تم بالتنسيق مع الجانب المصري، حيث يجري فحص الحدود، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل جيد في هذا الاتجاه.



وأوضح خلال مؤتمر صحفي له عقب كلمة متلفزة له، منذ قليل، أنه فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، الملف ضمن الملفات الموضوعة على طاولته، ويجري التنسيق فيها بصورة مرتبة.



وبسؤاله عن الخوف من نفاد الوقت فيما يخص الشرعية الدولية للعملية البرية، أكد: "الأهم هو الانتصار والعملية البرية بدأت عندما حانت هذه الظروف وتمت بشكل مناسب، ووفقا لاستعدادات القوات وحسب الوقت"، مشددا على أنه ليس لديهم أية إمكانية إلا الانتصار في هذه الحرب مهما بلغ الزمن، وحتى لو لم تكن الأمور جيدة بالنسبة للعالم، إلا أنهم مستمرون حتى يقضوا على حركة حماس، حسب قوله.



وردا على سؤال "هل جهاز الأمن يعالج قضية المخطوفين؟"، أجاب وزير الدفاع الإسرائيلي عن سؤال أحد الصحفيين، قائلا: "هناك معالجة عامة بكل ما يتعلق بالمخطوفين ويتم تقييم الأمور كل صباح، والجهود مستمرة حسب قرارات مجلس الحرب".