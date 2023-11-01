كتائب القسام تنشر مشاهد من التحام عناصرها بالآليات شرق حي الزيتون وتدمير عدد منها

عرضت كتائب القسم، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد من التحام مجاهديها بالآليات شرق حي الزيتون وتدمير عدد منها.







وصباح اليوم، أعلنت «كتائب القسام» تدمير دبابة تابعة لجيش الاحتلال كانت متوغلة شرق حي الزيتون في قطاع غزة، بقذيفة «الياسين 105»، مؤكدة اشتعال النيران فيها.



وقالت إن «الدبابات الإسرائيلية فشلت في تقدمها على المحاور التي توغلت فيها نتيجة المقاومة الشرسة».



وأمس الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام، عن تدمير 3 آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف «الياسين 105».



وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «مجاهدونا يوقعون الآليات المتوغلة في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى في كمين محكم، ويدمرون 3 آليات بقذائف (الياسين 105)».



ولفتت إلى أن «آلية رابعة قدمت لنجدة الآليات التي بقيت تشتعل»، مؤكدة أن «عناصر المقاومة انسحبوا بسلام قبل أن يتم دك منطقة الكمين بقذائف الهاون».