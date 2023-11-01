قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 950 مجزرة تجاه العائلات الفلسطينية.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا العدوان ارتفع إلى 8796 شهيدا بينهم 3648 طفلا، و2290 سيدة، وإصابة 22 ألفا و219 شخصا.



وأوضح أن وزارة الصحة تتلقى المزيد من البلاغات عن مفقودين تحت الأنفاض، حيث وصل عددهم 2030 بلاغا بينهم 1120 بلاغا عن مفقودين من الأطفال.



وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الطواقم الطبية أدت إلى استشهاد 132 من الكوادر الصحية، وتدمير 25 سيارة إسعاف.



ونوه بأن الاستهداف المركز للمرافق الصحية أدى إلى استهداف 58 مؤسسة صحية وخروج 16 مستشفى و32 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.