الشرطة الألمانية تواصل البحث عن رجل كان يحمل حقيبة متفجرات بمحطة قطار

لا تزال الشرطة الألمانية تبحث عن رجل كان يحمل حقيبة تحتوي على مادة شديدة الانفجار أثناء تجوله في برلين.

وأفاد تقرير لصحيفة "بيلد" بأن الشرطة تبحث أيضا عن مشتبه به ثانٍ، غير أن متحدثا باسم الادعاء العام رفض تأكيد ما ورد في التقرير بشكل مبدئي.

ووفقاً لصحيفتي "بيلد" و"تاجس شبيجل"، كان الرجل الثاني موجودا أيضًا في محطة قطار الضواحي في منطقة نويكولن ببرلين بعد ظهر أول أمس الأربعاء، وكان يرافق المشتبه به الأول البالغ من العمر ما بين 30 و35 عامًا. وكشفت معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الرجلين معروفان لدى الشرطة بالاسم في وقائع تتعلق أجهزة الصراف الآلي.

وكان أفراد الشرطة الاتحادية في المحطة بصدد تفتيش الرجل المطلوب، الذي يبلغ طوله بين 85ر1 و90ر1 مترًا، وله لحية صغيرة، غير أن الرجل أفلت منهم مخلفا وراءه الحقيبة التي تحتوي على المتفجرات.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن المادة التي تم العثور عليها هي ثلاثي بيروكسيد الأسيتون، وهي مادة استُخدمت في هجمات من بينها "الهجمات الإرهابية" في باريس وبروكسل. كما يستخدم المجرمون هذه المادة لتفجير أجهزة الصراف الآلي. ولم يقدم المتحدث باسم الادعاء العام أي معلومات بخصوص هذه المادة.

وأفاد الادعاء العام بأنه لا يزال من غير الواضح حتى الآن سبب حمل الرجل المطلوب للمتفجرات مشيرا إلى أنه لا توجد أدلة ملموسة على وجود تخطيط لشن هجوم إرهابي.

واكتفى المتحدث باسم الادعاء بالقول:" "هناك عدة سيناريوهات محتملة"، وأردف أن هذه السيناريوهات يجري فحصها حاليًا.

وكانت الشرطة أعلنت أمس الخميس أن الحقيبة تم نقلها إلى حديقة قريبة، حيث قام خبراء من خدمة إبطال مفعول المتفجرات التابعة للشرطة الاتحادية بتفجيرها مساء أول أمس.