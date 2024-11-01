رئيس حزب الاتحاد: مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية وثوابتها لا تحتمل المزايدة

أكد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، أن مصر هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، وقدمت في سبيلها تضحيات مدونة في سجلات التاريخ، مشيرا إلى مواصلة مصر، لعب هذا الدور منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023.

وقال "صقر"، في بيان له اليوم، إن مصر لا تزال في صدارة الجهود الإقليمية والدولية الدافعة نحو تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وصد كل المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.



وذكر رئيس حزب الاتحاد أن البعض يحاول التقليل من دور مصر التاريخي الداعم للأشقاء، لكن هذا لن يجدي في شيء، فالثوابت المصرية لا يمكن ضربها كما أنها لا تحتمل المزايدة، ولا يستقيم مع كل ما قامت به الدولة المصرية من جهد دبلوماسي وإنساني أن تلصق بها شائعات متتالية منذ السابع من أكتوبر لتشويه دورها في دعم الفلسطينيين.



وشدد على أن مصر تقوم بدور محوري لدعم الأشقاء، فعلى المستوى الإغاثي، مصر أكثر دولة قدمت مساعدات، وعلى المستوى السياسي تكثف مساعيها لوقف الحرب.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى ما قامت به مصر إلى المستوى الدبلوماسي وموقفها المشرف والمرافعة التاريخية التي قامت بها أمام محكمة العدل الدولية، والتي ألصقت جرائم الإبادة الجماعية بإسرائيل، كما أكدت حق الفلسطينيين التاريخي في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.