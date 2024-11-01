سرقة لوحات من سلسلة الملكات الحاكمات للفنان آندي وارهول في هولندا

تمكن لصوص من سرقة لوحتين مطبوعتين على شاشتين حريريتين من سلسلة "الملكات الحاكمات" للفنان آندي وارهول بعد اقتحامهم معرضا في مدينة أوستيرفايك الواقعة جنوبي هولندا، وفقا لما ذكره مالك المعرض اليوم الجمعة.

وقال مارك بيت فيسر مالك معرض "إم بي في جاليري" لإذاعة "أومرويب برابانت"، بعد مشاهدة لقطات مصورة من كاميرات مراقبة، إن اللصوص تركوا لوحتين أخريين في الشارع بعدما فشلوا في إدخال جميع اللوحات معا داخل السيارة التي هربوا بها.

وتصور اللوحتان المسروقتان الملكة الإنجليزية إليزابيث الثانية والملكة الدنماركية مارجريت الثانية. وقد تم إخراجهما من إطاريهما ويعتقد أنهما تعرضتا للتلف.

وترك اللصوص لوحتي الملكة بياتريس ملكة هولندا والملكة نتفومبي توالا من إيسواتيني في الشارع خارج المعرض.

وتعد هذه اللوحات ضمن سلسلة أبدعها وارهول، وهو من رواد حركة الفن الشعبي ​​في النصف الثاني من القرن الماضي، في ثمانينيات القرن العشرين.

ورفض فيسر تحديد قيمة اللوحات، التي كان من المقرر عرضها للبيع في معرض بان أمستردام للفنون في نهاية الشهر.