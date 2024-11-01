صحة لبنان: 5 شهداء بغارة إسرائيلية على القماطية بجبل لبنان

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قالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 5 آخرون جراء غارة إسرائيلية الليلة الماضية استهدفت بلدة القماطية بجبل لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن جيش الاحتلال شن غارات على بلدتي بنت جبيل والطيري جنوبي لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو أغار على 150 هدفا في غزة ولبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

هذا وقالت مصادر لبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة المجادل بقضاء صور جنوبي لبنان.

وقالت "الجزيرة" إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت محيط بلدة الشهابية في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد حوالي 10 صواريخ عبرت من لبنان إلى إسرائيل.

وأوضح جيش الاحتلال أنه تم اعتراض بعض تلك الصواريخ، بينما سقط بعضها في مناطق مفتوحة.