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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية

د ب أ
نشر في: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 9:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 9:39 ص

شنت القوات الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة غارات على أهداف في ضاحية بيروت الجنوبية ، وهي المرة الأولى منذ نحو أسبوع.

وأكدت مصادر أمنية لبنانية وشهود عيان أن ما لا يقل عن 11 غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ابتداء من الساعة 2 صباحا، وقد شاهد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أعمدة الدخان الأسود تتصاعد فوق المنطقة. وسمع دوي الانفجارات في مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية.

وقبل عدة ساعات، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه سيهاجم منشآت لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية. وقد نشرت القوات الإسرائيلية خريطتين بالأهداف، ودعت السكان إلى الابتعاد لمسافة 500 متر على الأقل عن المباني المستهدفة.


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