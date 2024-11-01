 محافظة البحر الأحمر تحذر من سيول تضرب منطقة وادي أجلهوج - بوابة الشروق
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محافظة البحر الأحمر تحذر من سيول تضرب منطقة وادي أجلهوج

كمال رشاد
نشر في: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 2:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 2:44 ص

أصدر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة البحر الأحمر، بيانًا  يحذر المواطنين من مخاطر السيول في منطقة وادي أجلهوج جنوب مدينة حلايب.

وأفاد المركز بوجود سيل متوسط القوة بعيدًا عن الكتلة السكنية، لكنه يعبر الطريق المؤدي إلى رأس حدربة باتجاه البحر، ما قد يشكل خطورة على حركة السير.

ونبهت غرفة العمليات السائقين بضرورة توخي الحذر خلال القيادة، خاصة على الطرق المؤدية إلى مدينة حلايب وداخلها، تجنبًا لأي حوادث قد تنتج عن تدفق المياه.

كما أكدت أن فرق الطوارئ وإدارة الأزمات بالتعاون مع الوحدة المحلية في الموقع، مجهزة بمعدات للتدخل السريع في حال حدوث أي أضرار بالطريق.

 

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