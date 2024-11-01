وفاة شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر الفيوم الصحراوي باتجاه محافظة الفيوم. وقد تم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات.

انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر. وأفاد شهود عيان أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة، مما أدى إلى فقدان قائد السيارة السيطرة عليها، وبالتالي انقلابها.



وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، وقد تم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الحادث.