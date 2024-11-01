الجزائر تصدر عفوا عن صحفي اضطلع بدور كبير في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2019

أصدرت الجزائر عفوا عن صحفي اضطلع بدور كبير في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2019، وتم سجنه في وقت لاحق بتهمة تهديد أمن الدولة.

وأفرجت السلطات الجزائرية مساء أمس الخميس عن إحسان القاضي، مع ثمانية آخرين، كانوا مسجونين، بعد انتقادهم للدولة. وتزامن إطلاق سراحهم مع الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة الجزائرية وهو التاريخ، الذي اعتادت السلطات الجزائرية في الماضي استغلاله كمناسبة لإصدار العفو.

وقال فتى السادات وهو واحد من محاميي القاضي لوكالة أسوشيتيد(أ ب) إنه تم إطلاق سراح القاضي من سجن الحارة، بعد أن حصل على عفو رئاسي.

وكان يقضي عقوبة بسبب حصوله على تمويل أجنبي لصالح "راديو إم" و"مغرب إيميرجنت" ،وهما مشروعان إعلاميان كانا منفذين رئيسيين، خلال احتجاجات الحراك، التي أدت إلى استقالة الرئيس الثمانيني عبد العزيز بوتفليقه في عام 2019 .