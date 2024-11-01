جوتيريش يدعو إلى حماية الصحفيين في قطاع غزة



أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في قطاع غزة أمر "غير مقبول"، داعيا إلى حمايتهم من الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في القطاع.

جاء ذلك في رسالة بعث بها إلى ندوة دولية للإعلام انطلقت في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وذكر جوتيريش أن الحرب على غزة أكملت عامها الأول الشهر المنصرم، وأن هذه الندوة تقام في ظروف صعبة للغاية بسبب امتداد الانتهاكات إلى لبنان.

وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والاقتحامات الإسرائيلية، وبناء المستعمرات، وزيادة كثافة هجمات المستعمرين، ما زال يضعف احتمالية التوصل إلى حل الدولتين.

كما انتقد جوتيريش استمرار الحظر الإسرائيلي الذي يمنع الصحفيين الدوليين من دخول غزة، مشيرا إلى أن الصحفيين في القطاع يتعرضون للقتل بمستوى غير مسبوق في أي صراع.

ولفت إلى أن الصحفيين الذين يغطون التطورات في الضفة الغربية المحتلة تعرضوا أيضاً للقتل أو الإصابة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن هذا الوضع غير مقبول، داعيا إلى حماية الصحفيين.