 وفاة ربة منزل إثر انهيار منزل أثناء تصنيع ألعاب نارية في الفيوم - بوابة الشروق
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وفاة ربة منزل إثر انهيار منزل أثناء تصنيع ألعاب نارية في الفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 1:48 م | آخر تحديث: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 1:48 م

توفيت ربة منزل في محافظة الفيوم إثر انهيار منزل مكون من طابق واحد، وذلك نتيجة انفجار لعبة نارية في قرية النزلة بدائرة قسم شرطة أبشواي. وتم نقل جثة الضحية إلى مشرحة المستشفى، حيث تم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، بلاغًا من مأمور قسم شرطة أبشواي، يفيد بتلقيه إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة حول وفاة ربة المنزل، المدعوة أمل محمود، نتيجة انهيار سقف المنزل إثر انفجار اللعبة النارية أثناء عملية التصنيع.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

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