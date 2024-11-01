تحرير 9 محاضر لمخالفات تموينية بدسوق

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، في الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز مدينة دسوق.

أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة تضمنت: 5 محاضر نقص وزن، ومحضر مواصفات، وأخرى متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفر الشيخ، الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

وشدد المحافظ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن