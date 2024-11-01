البترول: ميناء الحمراء يستقبل الناقلة البترولية الأولى من إمارة الفجيرة

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية وحكومة إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، تنفيذ بنود اتفاق التعاون الموقَّع بينهما في أغسطس الماضي، حيث استقبلت الموانئ الناقلة البترولية الأولى وفقًا لبنود الاتفاق التي تتضمن نقل تجربة تطوير ميناء الفجيرة وإنشاء منطقة لوجستية بترولية في منطقة ميناء الحمراء على البحر المتوسط.

يأتي هذا في إطار استثمار الموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتطورة لدى قطاع البترول بميناء الحمراء، وتداول المنتجات البترولية من خلال تسهيلات الميناء.

كما يتضمن الاتفاق توريد منتجات بترولية لتغطية جزء من الاحتياجات المحلية، بحسب بيان الوزارة اليوم.

وكان الجانبان وقعا على اتفاق تعاون بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري لحكومة الفجيرة، حيث شمل نطاق التعاون بين الجانبين.

وأوضح كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال استقباله المستشار أحمد عادل عطية مستشار حكومة الفجيرة وهاني عبدالمنعم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفجيرة الدولية للنفط والغاز، بحضور المهندس محمود ناجي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للنقل والتسويق، أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول.

وأعرب عن اعتزازه ببدء باكورة التعاون بين الجانبين، تمهيدًا لاستكمال بنود التعاون لتحويل منطقة ميناء الحمراء بالبحر المتوسط إلى منطقة لوجستية لتداول المنتجات البترولية، مما يفتح آفاق عمل جديدة بين مصر والإمارات في مجال البترول.