إيران تستدعي القائم باعمال السفارة الألمانية بطهران للاحتجاج على إغلاق قنصلياتها

أدانت إيران اليوم الخميس إغلاق قنصلياتها الثلاث في ألمانيا، واستدعت القائم بالأعمال في السفارة الألمانية في طهران احتجاجا على هذه الخطوة .

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان صحفي نشرته على موقع إيران نوانس الإلكتروني إن قرار وزارة الخارجية الألمانية بمنع تقديم الخدمات القنصلية للإيرانيين والألمان "غير مبرر".

وقالت ألمانيا قبل عدة ساعات إنها بصدد إغلاق كل القنصليات الإيرانية الثلاث في البلاد ردا على إعدام جمشيد شارمهد الذي يحمل الجنستين الألمانية والإيرانية.

وتؤثر هذه الخطوة على البعثات الإيرانية في فرانكفورت وهامبورج وميونخ ، ولكن ليس السفارة في برلين. وسوف يفقد نحو 32 مسؤولا بالقنصليات الثلاث حقهم في الإقامة وسوف يتعين عليهم مغادرة البلاد إذا لم يتمكنوا من إثبات أسبابهم للبقاء ، مثل حمل بطاقة المواطنة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية احتجاج الحكومة الألمانية على إعدام جمشيد بأنه تدخل في شؤونها الداخلية.

كانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت مساء أمس الأربعاء أن السفير الألماني في طهران ماركوس بوتسل غادر إيران وذلك في أعقاب إعدام جمشيد ، وأضافت أنها استدعت السفير "للتشاور"