شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، حملة إشغالات مكبرة مسائية بشوارع وميادين المدينة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 30 إشغال طريق، وتحرير 10 محاضر إشغال، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين بهدف تحقيق الانضباط العام والسيولة المرورية أمام المركبات والمواطنين، وتحقيق الانضباط العام والحفاظ على المظهر الحضاري.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الجهود ورفع كل الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين بالطرق والشوارع والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية، وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي.