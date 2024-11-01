إنجي أنور: أدوار مصطفى فهمي مرتبطة بالجمال والشياكة

قالت الإعلامية إنجي أنور إن الوسط الفني يعيش الآن فترة حزينة بعد الرحيل المفاجئ لاثنين من رموزه وفنانيه الكبار، فبالأمس رحل الفنان حسن يوسف واليوم رحل دنجوان الدراما مصطفى فهمي.

وأضافت إنجي أنور خلال برنامجها "مصر جديدة" المذاع على قناة ETC قائلةً: "لقد انتهى زمن الشقاوة الذي كان يسأل عنه الراحل مصطفى فهمي شقيقه حسين فهمي في إحدى الإعلانات الشهيرة".

وأوضحت إنجي أنور قائلة: "إن الفنان مصطفى فهمي، الذي كانت أدواره مرتبطة بالجمال والشياكة، اكتسبهما من عائلته الأرستقراطية، قد جذبه الفن هو وشقيقه حسين، رغم أنهما درسا التصوير والإخراج، لكن نداء الشاشة خطفتهما لأدوار الفتى الأول الوسيم".

واختتمت إنجي أنور قائلة: "إن مشاهد وعلامات الحزن كانت تظهر على الفنان حسين فهمي وهو يودع شقيقه مصطفى لمثواه الأخير، ويتذكر مسيرته وانطلاقته منذ السبعينات، حيث قدم على مدار أكثر من 50 عاماً أعمالاً ستظل معنا ولا يمكن أن ننساها. رحمه الله وغفر له بقدر ما أسعدنا".