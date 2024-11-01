تحذير أمريكي من حجب المساعدات لإسرائيل بسبب غزة

حذرت مصادر أمريكية، من أنه حال فشل الحكومة الإسرائيلية في معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، قد تلجأ واشنطن إلى تعليق مساعدتها العسكرية لتل أبيب.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن المصادر قولها إن الحكومة الإسرائيلية فشلت في تنفيذ جميع الضمانات التي يتطلبها القانون في الولايات المتحدة لمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وحال استمرار ذلك حتى 13 من نوفمبر الجاري، قد تلجأ واشنطن إلى تعليق مساعدتها العسكرية لتل أبيب.

ووصفت المصادر الأمر بأنه "خطوة تجنبتها إدارة الرئيس جو بايدن حتى الآن، لكنها تكتسب دعماً وزخماً داخل وزارة الخارجية الأميركية مؤخراً".

ونقل موقع "أكسيوس" عن المصادر أن إدارة بايدن تضغط على حكومة إسرائيل لتلبية مطالب أمريكية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، بحلول 13 نوفمبر، مشيرةً إلى أن تنفيذ تلك المطالب يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي، وهو ما لا يُتوقع أن يحدث قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر.

كما أن تحديد ما إذا كانت إسرائيل قد أوفت بالتزاماتها تجاه الولايات المتحدة وما إذا كانت قد انتهكت القانون الأمريكي أثناء حرب غزة قد يكون أول قرار رئيسي يتعين على إدارة بايدن اتخاذه خلال الفترة الانتقالية بعد تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية.

وتلقت إدارة بايدن نحو 500 تقرير تفيد بأن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية الموردة لها في هجمات تسببت في "أذى غير ضروري للمدنيين بقطاع غزة"، لكنها فشلت في الامتثال لسياساتها الخاصة التي تتطلب الشروع بشكل سريع في التحقيق بهذه التقارير، حسبما ذكرت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست"، الأسبوع الماضي.

وأرسلت واشنطن رسالة، الشهر الماضي، كانت بمثابة "إنذار نهائي"، مفاده أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ خطوات في غضون 30 يوما، لتحسين الظروف الإنسانية في غزة أو المخاطرة بتأثر إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.