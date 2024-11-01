الشرطة البرازيلية تداهم شبكة إجرامية يشتبه في تهريبها مهاجرين إلى أمريكا

نفذت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، اليوم الخميس، مداهمات في ست ولايات استهدفت شبكة إجرامية يشتبه في تورطها في تهريب مهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة إن الشبكة جلبت مهاجرين آسيويين، معظمهم من بنجلاديش ونيبال، إلى مطار ساو باولو الدولي، ومن هناك، قادهم المشتبه بهم إلى طرق خطيرة إلى شمالي البرازيل، حيث عبروا إلى دول مجاورة، مثل بوليفيا وبيرو، قبل أن يواصلوا رحلتهم عبر أمريكا الوسطى للوصول إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم تقاضوا من المهاجرين 10 آلاف دولار لكل منهم مقابل الرحلة، وأداروا شبكة من الأشخاص - منهم سائقو سيارات أجرة، ومهربون، وموظفو فنادق – سهلوا الرحلة غير المشروعة.

وأضافت الشرطة أن المشتبه بهم قاموا أيضا بتزوير وثائق للمهاجرين، مما سمح لهم بدخول البرازيل عن طريق طلب الإقامة المؤقتة كلاجئين.

وكشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، في يوليو، عن مهاجرين يمرون عبر الأمازون قادمين من بنجلاديش وفيتنام والهند. وعاد كثيرون منهم إلى ولاية أكري، على الحدود مع بيرو، حيث أدت سياسات الحدود الأمريكية إلى تبنيهم موقف انتظار وترقب.