فيلم «أثر الأشباح» يحصل على نجمة مهرجان الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل

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فاز فيلم "أثر الأشباح" (فرنسا، ألمانيا، بلجيكا) للمخرج جوناثان ميلي، بنجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي، قدرها 50,000 دولار أمريكي، وذلك في حفل ختام مهرجان الجونة اليوم.

فيما نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي، فقد ذهبت إلى فيلم "المملكة" (فرنسا) من إخراج جوليان كولونا، قدرها 25,000 دولار أمريكي.

أما فاز فيلم " الفتيات يبقين فتيات" (الهند، فرنسا، النرويج، الولايات المتحدة) من إخراج شوتشي تالاتي بجائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي، و قدرها 15,000 دولار أمريكي.

حفل الختام من إخراج أحمد الجارحي و senior producer رشا ناجح و producer يحيي الغريب وتصميم إضاءة مازن المتجول و DESIGNER كريم الحيوان و art director كريم أسامة وتصميم ملابس غدير خالد وتصميم الرقصات ليلى غالب.