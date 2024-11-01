سجلت شركة أمازون وهي أكبر شركة لتجارة التجزئة على الانترنت في العالم، أمس الخميس، أرباح تشغيلية بقيمة 4ر17 مليار دولار في الربع الثالث وهي زيادة سنوية بأكثر من 50% وأعلى بكثير عن التوقعات.

وتتوقع الشركة ارتفاعا ملحوظا في الأرباح التشغيلية في الربع الحالي.

وزاد السهم، الذي تعرض لضربة قوية في التداولات العادية، بنحو 6%، في تعاملات ما بعد ساعات التداول في الولايات المتحدة.

وفي قسم الحوسبة السحابية، إيه دبليو إس، زادت أرباح التشغيل بواقع حوالي 50%، لتصل إلى 4ر10 مليار دولار، مما جعل هذا القطاع من أعلى القطاعات دخلا لشركة أمازون ومقرها سياتل.

وزادت الإيرادات في هذا القطاع ، بحوالي الخمس، في الربع الثالث، مقارنة بما كان عليه في العام السابق، ليصل إلى 5ر27 مليار دولار. وشهدت إيرادات تجارة التجزئة والإعلانات أيضا زيادات كبيرة.

وعلى مستوى الشركة، زادت الإيرادات بواقع 11%، لتصل إلى 159 مليار دولار.