أعلنت الحكومة الصينية، عن إلغاء التعريفات الجمركية على 100% من السلع القادمة من الدول الأقل نموا التي تقيم علاقات دبلوماسية معها.

وكان قد صرح الرئيس الصيني، شي جين بينج، بأن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع انفتاح السوق الصينية.

ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 ديسمبر 2024، حيث سيتم تطبيق معدل تعريفة تفضيلية صفرية على جميع السلع المستوردة من تلك الدول.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية في مؤتمر صحفي أن هذا القرار يأتي في إطار جهود دعم الاقتصاديات النامية وتقليل تكاليف تصدير السلع الأساسية مثل المحاصيل والفواكه والمنتجات البحرية.

المحللون يرون أن هذه الخطوة لا تمثل تهديدًا للاقتصاد الصيني، بل تعزز من موقع بكين في الأسواق الناشئة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها من الولايات المتحدة والدول الأوروبية فيما يتعلق بالقيود على المنتجات الصينية.

كما تُعَد هذه الخطوة جزءا من جهود الصين لدعم التنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية، حيث ستعقد قمة بكين 2024 لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، والتي ستركز على تعزيز التعاون الصناعي وتقديم "إجراءات الشركاء العشرة" لتعزيز التحديث الصناعي في الدول الأفريقية.