البنتاجون: بوينج وردت قطع غيار لسلاح الجو بأسعار مبالغ فيها

قال المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) اليوم الخميس، إن شركة بوينج كلفت سلاح الجو الأمريكي مصاريف مبالغ فيها بلغت نحو مليون دولار مقابل قطع غيار لطائرات الشحن سي 17، ومن بينها زيادة بنسبة 8000٪ لموزعي صابون المراحيض البسيطة.

وراجع مدقق حسابات البنتاجون الأسعار المدفوعة مقابل 46 قطعة غيار لطائرات سي 17 ، من عام 2018 إلى 2022 ووجد أن أسعار 12 منها مبالغ فيها وأن تسعة تبدو أسعارها معقولة. في حين لم يستطع تحديد معقولية الأسعار بالنسبة للعناصر الـ 25 الأخرى.

وقال مكتب المفتش العام إنه راجع أسعار موزع الصابون بعد الحصول على معلومات سرية عن المخالفات السعرية، في حين شككت بوينج في تلك النتائج.

وقالت بوينج في بيان لها ،"نحن نراجع التقرير الذي يبدو أنه يستند إلى مقارنة غير ملائمة للأسعار المدفوعة للأجزاء التي تلبي مواصفات وتصميمات الطائرات والعقود مقابل العناصر التجارية الأساسية التي لن تكون مؤهلة أو معتمدة للاستخدام في طائرات الشحن سي 17.

وأضافت،:" سنواصل العمل مع مكتب المفتش العام والقوات الجوية الأمريكية لتقديم رد مكتوب مفصل على التقرير في غضون الأيام المقبلة."