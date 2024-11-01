تفحم محل تجاري إثر حريق في البدرشين

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في منطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في محل تجاري بالموقع المذكور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

جرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن تفحم المحل التجاري بالكامل، دون وقوع إصابات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.