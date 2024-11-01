تقارير: ليفربول يتواصل مع وكيل مرموش

يواصل نادي ليفربول جهوده للتعاقد مع عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت صحفية بيلد الألمانية، عن اهتمام نادي ليفربول بضم مرموش حيث أجرى مسؤولو الريدز اتصالات بوكلاء أعمال مرموش للاستفسار عن إمكانية ضمه.

ويرتبط مرموش بعقد طويل الأمد مع فرانكفورت حتى عام 2027، ولا يحتوي العقد على شرط جزائي، مما يعني أن أي نادٍ يرغب في ضمه سيكون عليه دفع مبلغ مالي كبير، وتقدر القيمة السوقية الحالية للاعب بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني.

أشارت التقارير إلى أن اهتمام ليفربول بمرموش يأتي في ظل عدم التأكد من تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، حيث يعتبر مرموش أحد الخيارات البديلة التي يدرسها الريدز لتعزيز خط هجومه.