ينطلق، غدًا السبت، الملتقى العلمي السنوي لتشخيص وعلاج وأبحاث أمراض الكبد بقاعة المؤتمرات في جامعة طنطا، والذي يتزامن مع مرور 10 سنوات على إنشاء الجمعية المصرية لأبحاث السرطان.

ومن المقرر أن يحاضر في الملتقى نخبة من الأساتذة المتخصصين في علاج وأبحاث أمراض الكبد من أكثر من خمس جامعات مصرية. يتناول الملتقى الجديد في تشخيص وعلاج دهون الكبد ومضاعفاته، بالإضافة إلى أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج أورام الكبد. كما يسلط الضوء على التعاون بين الجهات البحثية والعلاجية لتقديم أفضل الطرق لتشخيص وعلاج أمراض الكبد.

وقال الدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا، إن الملتقى يعد أحد أنشطة جمعية أبحاث السرطان المتميزة والمستمرة لخدمة المجتمع، وتعزيز البحث العلمي، ونشر الوعي الصحي، والتعليم الطبي المستمر، والتعاون بين مختلف المراكز العلمية والبحثية في الجامعات المصرية.

ويستضيف الملتقى كضيف شرف الدكتور محمد لبيب، أستاذ المناعة بجامعة طنطا، بينما يرأس الملتقى الدكتور محمد الجزار، أستاذ مساعد الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد بجامعة المنوفية.