تركيا: تحييد 15 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمال سوريا والعراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة، تحييد 15 عنصرا من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" شمال سوريا والعراق.

وبحسب بيان الوزارة تم تحييد 11 عنصرا من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" في منطقتي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمال سوريا، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وفي شمال العراق تم تحييد 4 عناصر في منطقة عملية "المخلب-القفل"، وفق البيان.

وأضاف البيان أن "الجيش التركي سيواصل عمليات مكافحة الإرهاب دون هوادة".

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية .



وتشن قوات الأمن التركية عمليات ضد حزب العمال الكردستاني ( بي كيه كيه) داخل البلاد وفي شمال العراق وسوريا ردا على هجماته.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب "بي كيه كيه "في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.