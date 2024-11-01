ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات تقدر بأكثر من 12 مليون جنيه

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 6 عناصر إجرامية بحيازتهم مخدرات تقدر بـ12 مليونا و500 ألف جنيه خلال حملات في 3 محافظات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (مطروح، أسوان، أسيوط) اتجار عناصر إجرامية في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بتلك المحافظات، تم استهدافهم وضبطً: عنصرين إجراميين بمنطقة الضبعة بمطروح بحوزتهما (50 ألف قرص مخدر – 45 كيلو حشيش – 2 بندقية خرطوش – طلقات – سيارة).

وضبط عنصر إجرامي بمنطقة الضبعة بمطروح بحوزته (15 كيلو حشيش)، وعنصر إجرامي آخر بمنطقة مطروح بحوزته (1000 قرص مخدر – بندقية خرطوش – طلقات).

وفي أسوان ضبط عنصر إجرامي – له معلومات جنائية، بمنطقة كوم أمبو بحوزته (7 كيلو حشيش – بندقية خرطوش – طلقات – سلاح أبيض).

وفي أسيوط ضبط عنصر إجرامي بمنطقة ساحل سليم بأسيوط بحوزته (5 كيلو لمخدر الأفيون – بندقية خرطوش – طلقات –دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – سلاح أبيض –ميزان حساس).



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 12 مليونا و500 الف جنيه.

يأتي ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات