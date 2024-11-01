 حملة هاريس تحذر المسئولين التنفيذيين الكبار بقطاع الأعمال: ترامب يمثل تهديدا للاقتصاد - بوابة الشروق
السبت 2 نوفمبر 2024 12:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

حملة هاريس تحذر المسئولين التنفيذيين الكبار بقطاع الأعمال: ترامب يمثل تهديدا للاقتصاد

واشنطن - أ ب
نشر في: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 11:32 م | آخر تحديث: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 11:32 م

حذرت حملة كامالا هاريس كبار المسؤولين التنفيذيين بقطاع الأعمال من أن دونالد ترامب لديه نمط من عدم الاكتراث بالديمقراطية وحكم القانون، وهو ما من شأنه أن يهدد النمو الاقتصادي الأمريكي - وذلك فى إيجاز ختامى لحججها يهدف إلى إظهار العواقب المحتملة على الشركات والعمال إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض.

وترفض حملة ترامب هذا الموقف، بينما تبلغ الناخبين بأن الأسعار سوف تنخفض والنمو سيكون أقوى من أي وقت مضى إذا فاز ترامب في الانتخابات التي ستُجرى يوم الثلاثاء.

وباعتباره مليارديرا صنع شهرة في مجال العقارات، دعا الرئيس السابق إلى فرض تعريفات جمركية أعلى لجلب المزيد من المصانع إلى الولايات المتحدة وخفض الضرائب على الأثرياء والشركات، بدعوى أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الاستثمار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك