 وزير الصحة يتابع واقعة التعدي على طبيب بمستشفى الشيخ زايد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الصحة يتابع واقعة التعدي على طبيب بمستشفى الشيخ زايد

منى زيدان
نشر في: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 3:30 م | آخر تحديث: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 3:30 م

تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، كما تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أي كان وصف ونوع هذا التعدي.

وشدد على أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.

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