من هم «أعداء الداخل» الذين يريد ترامب معاقبتهم إذا فاز بالرئاسة؟

نشر موقع "أكسيوس" مقالا أشار من خلاله إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان صريحا في نيته الانتقام إذا فاز في الانتخابات ممن يعتقد أنهم "أعداء الداخل".

واستعرض الموقع قائمة الأشخاص والمؤسسات التي تعهد ترامب بمقاضاتهم أو معاقبتهم بوصفهم "أعداء داخل أمريكا"، وخلال الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات قدم وعودا بسحق "الأعداء من الداخل" وهي اللغة التي يقول المنتقدون إنها "فاشية".

وشملت القائمة التي نشرها الموقع كلا من الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وضمت القائمة أيضا وسائل الإعلام والتكنولوجيا الكبرى مثل قنوات "ABC" و"CBS" و "NBC" وشركات "Meta" و"Google".

وأثار أسلوب الرئيس السابق الغامض والعشوائي في الحديث جدالا عنيفا حول من يقع على وجه التحديد في مجموعة "الأعداء"، خصوصا بعد أن طرح استخدام الجيش الأمريكي ضد "المجانين اليساريين المتطرفين" على حد تعبيره.

وأشار الموقع إلى أن ترامب قد لا يحتفظ بقائمة رسمية، لكن مراجعة تصريحات ترامب العامة تكشف عن قائمة ضخمة من الأعداء المفترضين الذين توعدهم بالسجن أو الملاحقة القضائية أو عقوبة أخرى.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل، حيث تتنافس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب على منصب رئاسة الولايات المتحدة.