أكد الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة وقياداتها السياسية، قائلا: «ثقتنا في جيش مصر وشرطة وقضاء مصر ثقة بلا حدود.. وثقتنا في القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي ابن البلد المخلص الوطني الحكيم الجسور؛ ثقة بلا حدود».

وأعرب خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، عن ثقته في قدرة الدولة على تجاوز المرحلة الراهنة، معقبا: «البلد تمر بظروف صعبة وتحديات حاسمة لكن والله عندنا ثقة إننا هنعدي وهنتحمل الكثير من المشاكل، الدين الخارجي انخفض لـ 153 مليار والاحتياطي بيزيد، واقتصادنا إن لم يكن الأول؛ فهو الثاني عربيا وإفريقيا».

ودعا إلى التمسك بالأمل وعدم الانسياق وراء الإحباط، قائلا: «عندنا أمل ولا يمكن أن نصل إلى مرحلة اليأس والإحباط؛ لأن عندنا جيش قوي وعقيدة وطنية لا أحد يستطيع أن يزعزعها ولا حد يقدر يكرهنا في البلد، أو يجبرنا أننا نهد بلدنا مرة ثانية، زي ما اتهدت وخسرنا 450 مليار دولار، والناس ندمت وزعلت».

وأعرب عن تفهمه لحجم المعاناة التي يتحملها، قائلا: «شائعة السفينة كاثرين مقصود بها زعزعة ثقتك في جيشك الوطني والقيادة السياسية التي وقفت معك في 3 يوليو وقدمت الكثير من أجل هذا الوطن.. والله يا سيادة الرئيس لو أنت ظبطت الناس شوية هنا ولا هنا يمكن البعض يرضى عنك؛ لكن أنت بتبني للحاضر والمستقبل ولأجيال قادمة».

واختتم بتوجيه رسالة للرئيس السيسي: «أنا عارف قد إيه حجم المعاناة وبيبان عليك أن أنت شايل الهم في لحظات كثيرة، ولكن ثق أن الشعب المصري الواعي الذي التحديات من كل الاتجاهات لأول مرة في العصر الحديث والقديم لا يمكن يفرط في بلده ولا جيشه ولا قيادته، إحنا أخدنا الدرس ونعلم أننا مستهدفون».

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