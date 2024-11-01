أوكرانيا تعلن استمرار برامجها التلفزيونية رغم انتقادات الاتحاد الأوروبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الحكومة الأوكرانية اليوم الخميس، إنها ستبقي على بث خدمة "يونايتد نيوز" على الهواء، رغم انتقادات الاتحاد الأوروبي بشأن مبادرة البث في زمن الحرب التي تم إطلاقها في بداية الغزو الروسي الشامل في عام 2022.

يشار إلى أن أكبر ست قنوات تلفزيونية في البلاد تقوم بإنتاج برنامج يونايتد نيوز بشكل مشترك، ويتم البث على مدار الساعة عبر الهوائيات والكابلات وطرق الإرسال الأخرى.

وكان الهدف الأساسي لمجموعة القنوات الإخبارية التلفزيونية ، هو مواجهة المعلومات المضللة الروسية وضمان الاستمرار في تزويد الأوكرانيين بالأخبار عبر منصة واحدة.

ولكن يونايتد نيوز أصبحت الآن المصدر الوحيد للأخبار التلفزيونية الوطنية الأوكرانية ، مما أدى إلى اتهامها بأنها مشروع دعاية حكومية

وقال وزير الثقافة ميكولا توتشيتسكي إن الدولة تعتزم فقط إيقاف دعمها بعد انتهاء الأحكام العرفية ، التي تم إعلانها في بداية الحرب.

وأضاف أن كييف علمت بموقف بروكسل، ولكن القناة كانت "مساحة للحقيقة وحرية التعبير - وهذا العمل مستمر كل يوم".