محمد معيط: توجيه الرئيس السيسي بمراجعة برنامج صندوق النقد كان واضحا مسموعا

قال الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، إن مطالبة الرئيس السيسي بمراجعة اتفاق صندوق النقد الدولي فرصة لكل من فريق التفاوض المصري والصندوق لإعادة تقييم الأوضاع في ضوء المستجدات التي طرأت بين المراجعة السابقة والحالية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن «توجيه الرئيس السيسي كان واضحا ومسموعا جدًا»، متابعا: «لدي ثقة في قدرة الفريق المفاوض على مراجعة بعض المكونات مع الصندوق، التي أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولي، والتي ستكون في إطار المفاوضات مع البعثة بالمراجعة الرابعة».

وأكد أن مصر تمر بظروف اقتصادية استثنائية؛ نتيجة الأوضاع التي تمر بها المنطقة، مستشهدا بانخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، بما يعادل حوالي 7 مليارات دولار، مضيفا: «الدولة مضت في برنامج وعملنا إصلاح؛ لكن لابد أن تراعي آثار أي برنامج على المواطن، فنجاح أي برنامج لابد أن يأخذ في الاعتبار السياسات وآثارها على المواطنين ومستوى معيشتهم».

وأعرب عن تفاؤله بأن دعوة الرئيس السيسي ورئيس الوزراء لمراعاة تأثير الإجراءات على المواطن المصري قد لاقت آذانا صاغية لدى الصندوق.

واختتم: «فريق التفاوض أبلغ الصندوق والبعثة في المراجعة الرابعة هذا الكلام، وهي على علم به كويس جدا، وأنا متفائل بأن ما وجه به الرئيس السيسي والدكتور مدبولي لمراجعة آثار الإجراءات على المواطن المصري سمعه الصندوق كويس جدا، وأن المفاوضات ستنتهي بمراجعة رابعة ناجحة».