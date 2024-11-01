هل لقاح الإنفلوانزا ضرورة؟

مع بدايات فصل الشتاء تهاجمنا مخاوف بلاشك عشناها فى السنوات الماضية. إنفلوانزا الخنازير، الطيور، الإنفلوانزا الموسمية وغيرها من الأسماء التى عرفناها للمرة الأولى ودخلت حياتنا لتهددها. رجاء أن تتكرمى بتحديد إذا ما كانت هناك ضرورة لتناول اللقاح الواقى من نزلات البرد والإنفلوانزا والذى نقرأ عنه إعلانات الآن فى الصحف وأن تقترحى مضادا حيويا يمكن تناوله إذا ما أصابت الإنفلوانزا أى أفراد الأسرة خاصة الأطفال.

عبدالحميد الرجال ــ القاهرة

نعم لقاح الإنفلوانزا ضرورة خاصة لكبار السن والمصابين ببعض الأمراض المزمنة ومنها مرض السكر أو ارتفاع ضغط الدم، اللقاح يجب تناوله من الآن وحتى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر فى ضوء بعض النقاط التى أتمنى أن تلاحظها وإن كنت قد تحدثت عنها الأسبوع الماضى.

لقاح الإنفلوانزا الموسمية يحضر كل عام للوقاية من فيروسات الإنفلوانزا A‪&B ‬ والتى تتحور كل فترة إلى صورة مغايرة لما كانت عليه مقارنة بالنوع الثالث منها C الذى غالبا ما يظل على حاله. لذا فلقاح الإنفلوانزا لا يتكرر بذات التركيب إنما يتغير كل عام وفقا للتحورات التى قام بها الفيروس.

لقاح الإنفلوانزا لا يقى من نزلات البرد، نزلة البرد أمر مماثل للإنفلوانزا فى الأعراض: احتقان الحلق وسيلان الأنف وبعض صعوبات التنفس إلى جانب السعال والعطس والحرارة وآلام العضلات، لكن نزلة البرد قد تحدث نتيجة للإصابة بأى فيروس من مجموعة من الفيروسات قد تتعدى المائتين فى العدد الأمر الذى يجعل من العسير إنتاج لقاح يقى منها.

لا تعالج الفيروسات بالمضادات الحيوية بل هناك عدد قليل للغاية من مضادات الفيروسات التى تستخدم فى علاج أمراض بعينها ليست منها الإنفلوانزا أو نزلات البرد.

الوقاية من الإنفلوانزا تبدأ بالتطعيم، أما علاجها ونزلات البرد فيعتمد على علاج الأعراض: مخفض للحرارة، سوائل بكثرة، حجرة جيدة التهوية، ملاحظات النظافة العامة من غسل الأيدى بانتظام لاستخدام المناديل الورقية والتخلص منها فورا وبحذر. أما ما يجمع عليه الجميع فهو فائدة حساء الدجاج المطهو فى المنزل مع إضافة البصل والفلفل الأسود له الذى يقال إنه يساعد على تفتح المجارى الهوائية.