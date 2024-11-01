رئيس الوزراء يشهد أمسية فنية بقلعة قايتباي (صور)

ضمن فعاليات احتفالية اليوم العالمي للمدن التي تشهدها مدينة الإسكندرية اليوم، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أمسية فنية بقلعة قايتباي، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، وآنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.



وخلال الأمسية، شاهد مدبولي، عرض الصوت والضوء في قلعة قايتباي، والذي يقدم تجربة تصطحب الزوار في رحلة مشوقة عبر التاريخ الغني والمثير لمدينة الإسكندرية العريقة، حيث يجمع العرض بين تكنولوجيا الإضاءة المتقدمة والإسقاطات البصرية المذهلة والسرد التاريخي ليضفي حياة جديدة على ماضي المدينة العريق.

كما حضر رئيس الوزراء خلال الأمسية حفلاً أوبرالياً بقلعة قايتباي، شدت خلاله "فرح الديباني" المغنية الأوبرالية المصرية ذات الشهرة العالمية، مجموعة من الأغنيات المتميزة.