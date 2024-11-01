يشاهد جمهور مهرجان آفاق غدا السبت، على مسرح الهناجر عروض، "تماثيل الوحوش الزجاجية" و"التار" و"رحلة البحث عن دنيا" بمرحلة النهائيات لمهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة دورة الفنان نور الشريف، والتي تقام على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر تحت رعاية د. أحمد فؤاد، هنو وزير الثقافة، تبدأ العروض في السابعة مساءً بالمجان.

قال أحمد حداد، مخرج عرض "تماثيل الوحوش الزجاجية"، إنه يتحدث عن شخص صنع عالما خاص به من تماثيل وحوش زجاجية وبعد هروبه من المنزل ذهب إلى الجيش وعاد بعد انتهاء الحرب يروي لنا سبب هروبه، فمن منا عاش حياته التي يريدها؟ وسبب اختيار النص لأنه يعكس صورة عن الشباب والواقع المؤلم الذي يعيشه دون إرادته.

مسرحية "تماثيل الوحوش الزجاجية" من تأليف تينيسي وليامز، ترجمة محمد يوسف رجب، إخراج أحمد حداد، دراماتورج مهند هاني، مخرج منفذ نورهان حلمي، مساعد مخرج يوسف حداد، إعداد موسيقى عصام عبد الكريم، ديكور و ملابس جاسر أسامة، اضاءة أسامة حربي، تمثيل عصام رمضان.في دور توم.

وقال مصطفى عمران، مؤلف ومخرج عرض "التار": المسرحية تدور بين الخيال و الواقع، حيث يقرر شخص أن يأخذ بثأره من نفسه بعد خوض صراعات نفسية كبيرة.

"التار" تمثيل رياض محمود ، مخرج منفذ وموسيقى أوكر المصري، إضاءة محمود بطوط، ديكور حمدي المحمدي، ملابس مصطفى عمران، ميك أب ندى سعيد، تعبير حركي عبده إسكندر، تأليف وإخراج مصطفى عمران..

وقال محمد الجوهري مؤلف ومخرج عرض رحلة البحث عن دنيا: العرض لفرقة بيرفورم ارتست ستوديو، وشارك الفريق من قبل بعرض "الناس اللي تحت" ضمن فاعليات الدورة التاسعة للمهرجان دورة الفنان الراحل كرم مطاوع، وحصل الفريق في هذه الدورة على جائزة أفضل أداء جماعي، وتدور أحداث العرض في إحدى الكواكب المجاورة لكوكب الأرض والملك زحل قائد الكوكب يكلف أورانس وزهرة بمهمة جديدة وهي البحث عن دنيا، في رحلة البحث عن دنيا يظن أحدهم أنها هي والآخر لا، وفي رحلة البحث عن دنيا حاصل جمع واحد + واحد لازم=واحد (ميساويش اتنين).

الممثلون حسب الظهور سليم رشدى، ياسين سامي، زين درويش، أميرة أحمد، محمد وليد، محمد خالد، أمير مدحت، بيرلا عمرو، زين أحمد حسن، ياسين سلطان، سليم فؤاد، مريم أحمد، فيروز رامى، مى هيثم، سارة عبدالرحمن، ليان أحمد سعد، سهر العطار، حبيبة مصطفى، الفنيون اضاءه كريم عبودة، تنفيذ موسيقى أحمد فهمي، فيديو مابينج محمد المأموني، عزف ايقاع دينا المنتصر وجميلة وائل، ملابس أتيليه ماجدة، راما حركية وأشعار والحان محمد الجوهري، شكر خاص الى الفنانة نرمين عبد النور على مشاركتها فى غناء اغنية (ليه يا دنيا)، والفنانة نورهان أحمد للمشاركة فى تنفيذ الملابس، تأليف و إخراج محمد الجوهري

يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الاعلام والنشر والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.