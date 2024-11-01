 حمدي فتحي أساسيا في تشكيل الوكرة أمام أم صلال - بوابة الشروق
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حمدي فتحي أساسيا في تشكيل الوكرة أمام أم صلال

محمد جلال
نشر في: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 6:35 م | آخر تحديث: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 6:36 م

أعلن علي رحمة المري مدرب فريق الوكرة، تشكيل ناديه الذي سيواجه أم صلال مساء اليوم، على أرضية استاد الجنوب، في الجولة التاسعة من الدوري القطري، والذي شهد تواجد المحترف المصري حمدي فتحي بصفة أساسية.

وجاء تشكيل الوكرة على النحو التالي:


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