حمدي فتحي أساسيا في تشكيل الوكرة أمام أم صلال

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أعلن علي رحمة المري مدرب فريق الوكرة، تشكيل ناديه الذي سيواجه أم صلال مساء اليوم، على أرضية استاد الجنوب، في الجولة التاسعة من الدوري القطري، والذي شهد تواجد المحترف المصري حمدي فتحي بصفة أساسية.
وجاء تشكيل الوكرة على النحو التالي: