 أمريكا بالأمم المتحدة: 8 آلاف عسكري كوري شمالي موجودون في كورسك الروسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا بالأمم المتحدة: 8 آلاف عسكري كوري شمالي موجودون في كورسك الروسية

د ب أ
نشر في: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 7:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 7:43 ص

قال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس أن نحو ثمانية آلاف من القوات الكورية الشمالية موجودون فى منطقة كورسك الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.


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