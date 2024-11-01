أمريكا بالأمم المتحدة: 8 آلاف عسكري كوري شمالي موجودون في كورسك الروسية

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قال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس أن نحو ثمانية آلاف من القوات الكورية الشمالية موجودون فى منطقة كورسك الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.