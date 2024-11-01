أمريكا بالأمم المتحدة: 8 آلاف عسكري كوري شمالي موجودون في كورسك الروسية

قال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس أن نحو ثمانية آلاف من القوات الكورية الشمالية موجودون فى منطقة كورسك الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.