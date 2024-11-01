نائب محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من مقر المدرسة الفندقية بالخارجة

أعلنت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، انتهاء أعمال الإنشاءات بمقر المدرسة الفندقية بالخارجة، وذلك بإشراف هيئة الأبنية التعليمية، مؤكدة العمل على سرعة الانتهاء من أعمال النظافة بمحيط المدرسة، وسرعة نقل الطلاب لانتظام العملية التعليمية بجانبيها النظري والتطبيقي.

وأوضحت نائب المحافظ، أن المدرسة الفندقية تم افتتاحها هذا العام وتضم أقسام فني طاهي، فني مضيف، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في تخصصات التعليم الفني وتوفير المهارات اللازمة لسوق العمل.

وفي سياق متصل، أعلنت نائب المحافظ، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي المتنقل ومركز "السيطرة الموحد"، وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة أنها التقت عددا من المواطنين للاطمئنان على مستوى أداء الخدمة، ووجهت بصرف مكافأة للعاملين لجودة الخدمة وسرعة إنهاء طلبات المواطنين، بجانب تفقد مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، والمتابعة المستمرة واللحظية لكل الأحداث المفاجئة وما يطرأ داخل مراكز المحافظة.

وأكدت على دور المركز الحيوي والهام في التعامل مع الأزمات ومواجهتها.