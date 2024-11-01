إسرائيل تغلق شارع إيلات بعد اشتباه بتسلل من الحدود الأردنية

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بإغلاق الشارع رقم 90 المؤدي إلى مدينة إيلات بعد الاشتباه في عملية تسلل من الأردن.

ومنتصف أكتوبر الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته قتلت "مهاجمَين عبرا من الأردن إلى الأراضي الإسرائيلية" جنوب البحر الميت وأطلقا النار على الجنود، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال الجيش في بيان "قتل إرهابيان بعد أن عبرا الحدود من الأردن إلى الأراضي الإسرائيلية جنوب البحر الميت وأطلقا النار على الجنود"، بحسب تعبيره.

في المقابل، نفى – آنذاك - مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، صحة الأنباء المتداولة حول اجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة.

وقال المصدر العسكري في بيان للجيش الأردني إنه "لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام العبرية باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية".