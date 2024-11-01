 إسبانيا تحت وطأة الفيضانات.. 205 قتلى وعشرات الآلاف محاصرين وسط نقص حاد في الكهرباء والمياه - بوابة الشروق
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إسبانيا تحت وطأة الفيضانات.. 205 قتلى وعشرات الآلاف محاصرين وسط نقص حاد في الكهرباء والمياه

د ب أ
نشر في: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 2:56 م | آخر تحديث: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 2:56 م

رفعت السلطات الإسبانية، حصيلة قتلى الفيضانات في البلاد إلى 205 أشخاص على الأقل.

ومازالت الكثير من الشوارع مغلقة بسبب تراكم المركبات والحطام، مما أدى في بعض الحالات إلى محاصرة السكان في منازلهم. ومازالت بعض الأماكن بدون كهرباء ولا مياه جارية ولا اتصالات هاتفية مستقرة.

وأعادت الأضرار الناجمة عن العاصفة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين إلى الأذهان عواقب موجات المد العالية( تسونامي)، حيث تم ترك الناجين يلتقطون أشياءهم المتناثرة ، بينما ينعون ذويهم، الذين فقدوا في أخطر كارثة طبيعية، في إسبانيا في الذاكرة الحية.

وقال ايميليو كوارتيرو، أحد سكان ماساناسا، على ضواحي فالنسيا إن الوضع لا يمكن تصديقه. إنها كارثة ولا يوجد سوى القليل من المساعدة.

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